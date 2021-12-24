Huawei ilk elektrikli otomobilini görücüye çıkardı

Huawei, Çinli şirketler arasındaki otomobil rekabetine yeni modeliyle giriş yaptı.

Daha çok telekomünikasyon ürünleri ve akıllı telefonlarıyla bilinen Çinli şirket, ilk elektrikli otomobil modelini tanıttı.

Huawei Tüketici Faaliyet Grubu CEO’su Richard Yu, şirketin kış dönemi ürün lansmanında yaptığı açıklamada Aito M5 aracının Huawei’nin Harmony OS işletim sistemini kullanacak ilk araç olacağını ve aracın hem elektrik hem de fosil yakıtla çalışacağını kaydetti.

Araç teslimatlarının 20 Şubat’tan itibaren yapılmasını beklediklerini belirten Yu, Aito M5’in fiyatlarının 250 bin yuandan (39 bin 63 dolar) başladığını belirtti. Bu rakam, fiyatları 280 bin 752 Yuan’dan başlayan Tesla’nın Y modelinden daha düşük.

Yu, Aito M5’in menzilinin Model Y’ye göre daha uzun olduğunu ve daha fazla güç sunduğunu iddia etti. Ne var ki Tesla araçlarının aksine Aito M5’e sadece elektrik güç vermiyor. Araç, bataryanın bitmesi gibi durumlarda menzilini uzatmak için fosil yakıt deposuna da sahip.

Aracın tanıtılan birçok özelliğinden bir tanesi de çift katmanlı ses geçirmez camları. Yu camlardan bahsederken, “Özelliğin birinci kalite olup olmadığını sesten anlayacaksınız. Sunacağımız deneyim kütüphane sessizliği seviyesinde olacak” ifadelerini kullandı.