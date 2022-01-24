HDP'li vekil hakkında yeni fezleke

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanmıştı.

Şimdi de Güzel hakkında terör örgütü üyeliği ve terörün finansmanı suçundan yeni bir fezleke hazırlandı.

Hazırlanan fezleke TBMM'ye gönderildi.