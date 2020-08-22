AjansHaber.com.tr Gündem Türk polisine ahlaksız iftira! Halk TV'de Türk polisine ahlaksız iftira CHP'nin televizyonu Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin sunduğu programda Türk polisine ahlaksız iftira atıldı. 22 Ağustos 2020 12:29 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2020 12:30 Halk Tv İrfan Değirmenci Rana Batı polis Benzer Videolar Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Namaz kılarken baygınlık geçirdi Bir araç çukura düştü Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı Türk polisine ahlaksız iftira! Canlı yayında yüzüne okundu