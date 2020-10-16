Halk Partisi geliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çinden yeni bir 'Halk Partisi'nin çıkmak üzere olduğu iddia edildi. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP içindeki Kemalist kanıdın yeni bir parti kurmaya hazırlandığı iddiasını köşesine taşıdı.

"Kemal Bey’in etrafında ‘adam’ kalmadı, nasıl bir genel başkan olduğu sorgulanmaya başladı" diyen Yalçın Bayer, "CHP’den yeni bir parti mi doğdurulmak isteniyor? Evet, dışarıda ‘üflenen’lere göre böyle." iddiasında bulundu.

Kurucular arasında kimler var?

Yeni kurulacak partinin kurucuları olarak Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Mustafa Özyürek’in isimlerinin gündeme geldiğini belirten Bayer, "Onur Öymen ve Şahin Mengü’nün adını fısıldayanlar da var." dedi

Baykal'ın kızı genel başkan olacakmış...

Yalçın Bayer CHP'lilerin kuracağı yeni parti iddialarıyla ilgili u bilgileri paylaştı:

İsmi ‘Halk Parti’ olacakmış...

Baykal’ın kızı da genel başkan olacakmış.

En önemlisi, dışarda Baykal’ın bir görüşü ve beyanı geçmiyor.

Muharrem İnce de gelebilir mi?

CHP’nin ‘ağır’ bir abisi “Baykal’ın bir beyanı yoksa bu işin bir ciddiyeti olamaz” diyor.

Özet mi: Bu bir ittifak partisi olabilir, arkasında şimdiden ‘kontenjan’ hesabı vardır.