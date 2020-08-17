AjansHaber.com.tr Gündem Kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu! Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu! Bursa'da, sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada tepki topladı 17 Ağustos 2020 11:03 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 11:06 koronavirüs bursa düğün Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu