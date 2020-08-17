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Halaylı kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu!

Bursa'da, sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada tepki topladı

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