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Hakkari, Şırnak ve Van için fırtına uyarısı

Hakkari, Şırnak ve Van'ın bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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