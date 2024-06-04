Hakan Fidan: Türkiye BRICS'e katılmak istiyor

BRICS'le ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklama geldi.

Çin'i ziyaret eden Fidan, Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini söyledi.

'GELECEK HAFTA RUSYA'DAKİ BRICS TOPLANTISINA KATILACAĞIM'

AB ile Gümrük Birliği anlaşması bulunan Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini belirten Fidan, gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını duyurdu. Asya'nın yanısıra Afrika'da da işbirliği ve çok taraflılığı desteklediklerini sözlerine ekledi.

ÇİNLİ KAYNAKLARA GÖRE 'ELBETTE BRICS ÜYELİĞİ İSTİYORUZ' DEDİ

Çin'in başkenti Pekin'de Türkiye-Çin Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ile Vang Yi, görüşme gerçekleştirip ortak basın toplantısı düzenledi.

Fidan Pekin ziyareti kapsamında Çin ve Küreselleşme Merkezi adlı düşünce kuruluşunda Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri hakkında yaptığı konuşmada, BRICS açıklamasını yaptı. Bununla ilgili haberlerde Çinli kaynaklar, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın "Elbette BRICS üyesi olmak istiyoruz. Bu yıl işlerin nasıl gideceğini göreceğiz" dediğini aktardı.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin BRICS'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

"Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana."

Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.