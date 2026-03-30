AjansHaber Gündem Kuzey Marmara Otoyolundaki kazada bir polis memuru şehit oldu

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolunda polis servis aracının karıştığı kazada ağır yaralanan polis memuru Mustafa Aydın hayatını kaybetti.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında sabah saatlerinde meydana gelen kazada, polis memurlarını taşıyan servis aracı bariyere çarptı. Diğer araçların da karıştığı kazada, aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu toplam 29 kişi yaralandı.

Polis memuru Mustafa Aydın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada nabzı duran ve kalp masajıyla hayata döndürülen polis memuru Mustafa Aydın’ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Kazada yaralanan, üçü ağır durumdaki toplam 29 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.

