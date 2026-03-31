İstanbul'da 3 günde metrekareye 97,8 kilogram yağış düştü

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, cumartesi günü başlayan ve bu sabah saatlerine kadar süren yağışların bilançosu paylaşıldı. Yağışların özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Valilik, Afet Yönetim Merkezinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verileri doğrultusunda 7/24 esasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

670 ihbar ekiplere yönlendirildi

Süreç boyunca 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 670 ihbar ulaştığı kaydedildi. AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden toplam 6 bin 903 personel ile 2 bin 505 araç ve iş makinesinin sahada görev yaptığı açıklandı.

Yağış nedeniyle 375 su baskını, 18 toprak kayması, 26 ağaç devrilmesi ve 16 duvar çökmesi meydana geldiği, deniz ulaşımında ise herhangi bir sefer iptali yaşanmadığı aktarıldı.