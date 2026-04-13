GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
23:05 Türkiye’den uluslararası medyaya net yanıt: Dezenformasyon girişimi çökertildi
22:44 Adalet Bakanı Akın Gürlek: “FETÖ ile mücadele Türkiye’nin geleceği için hayati”
22:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadınların fikir gücüyle Türkiye’nin yarınlarını inşa ediyoruz”
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye:“Yolsuzluklardan arınma başkanlığı kurun”
21:50 Bakan Fidan, Rus ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ile görüştü
21:50 Emniyetin hava gücüne milli takviye: AKSUNGUR, ATAK ve T-70 göreve hazır
21:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan, Trump'ın hedef aldığı Papa 14. Leo'ya destek
17:17 Beşiktaş'ta terör saldırısında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı
Beşiktaş'ta terör saldırısında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yayınlama Tarihi:
Levent Mahallesi Cömert Sokak’ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasını hedef alan terör saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu kararla birlikte dosya kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 12’ye yükseldi.

Saldırıyı gerçekleştiren Onur Çelik ve Ahmet İmrak’ın hastanedeki tedavileri devam ederken, gözaltındaki 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak 11 Nisan’da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. Şüphelilerden 1’i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Spor
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.