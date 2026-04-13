Beşiktaş'ta terör saldırısında yeni gelişme: 3 şüpheli tutuklandı

Levent Mahallesi Cömert Sokak’ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasını hedef alan terör saldırısına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu kararla birlikte dosya kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 12’ye yükseldi.
Saldırıyı gerçekleştiren Onur Çelik ve Ahmet İmrak’ın hastanedeki tedavileri devam ederken, gözaltındaki 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak 11 Nisan’da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı. Şüphelilerden 1’i ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.