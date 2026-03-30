Ankara merkezli 22 ilde borsa dolandırıcılarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve yatırım vaadiyle vatandaşları mağdur eden bir şebekeye yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, şüphelilerin mağdurlara borsa yatırımı yaptıklarını ve halka arz edilecek şirketler bulunduğunu öne sürerek para topladıkları belirlendi.

Küçük yatırımlarla güven kazandılar

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre şüpheliler, önce mağdurlara borsada küçük yatırımlar yaptırarak kazanç sağlandığını gösterdi. Güven kazandıktan sonra ise "tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi ifadelerle kişilerden yüklü miktarda para talep ederek dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Masak raporuyla 90 hesap deşifre edildi

MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmaların ardından, şüphelilerin dolandırıcılık trafiğinde 45 şirket ve 45 şahsi banka hesabını kullandığı tespit edildi. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.



