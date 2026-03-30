AjansHaber Gündem Ankara merkezli 22 ilde borsa dolandırıcılarına operasyon

Ankara merkezli 22 ilde borsa dolandırıcılarına operasyon

Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonda, borsa ve halka arz vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara merkezli 22 ilde borsa dolandırıcılarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, borsa ve yatırım vaadiyle vatandaşları mağdur eden bir şebekeye yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde, şüphelilerin mağdurlara borsa yatırımı yaptıklarını ve halka arz edilecek şirketler bulunduğunu öne sürerek para topladıkları belirlendi.

Küçük yatırımlarla güven kazandılar

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre şüpheliler, önce mağdurlara borsada küçük yatırımlar yaptırarak kazanç sağlandığını gösterdi. Güven kazandıktan sonra ise "tarihi fırsat" ve "büyük yatırım" gibi ifadelerle kişilerden yüklü miktarda para talep ederek dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Masak raporuyla 90 hesap deşifre edildi

MASAK, telekomünikasyon firmaları ve ticaret odaları ile yapılan yazışmaların ardından, şüphelilerin dolandırıcılık trafiğinde 45 şirket ve 45 şahsi banka hesabını kullandığı tespit edildi. Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 65 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Bakanlık Giresun'daki kazayla ilgili adli sürece müdahil olacak
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Türkiye’nin uzaydaki milli gücü artıyor, LUNA-2 başarıyla fırlatıldı
NATO Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat için açıklama yaptı
