Gönüllü veterinerler depremzede hayvanların yaralarına merhem oluyor

Yaşanan depremlerin ardından gönüllü veteriner hekimler, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Diniye Çalık İlkokulu'nun karşısında Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen hizmet binasında hayvanlar için klinik oluşturdu.

Bursa, Samsun, Konya ve Sivas'tan Malatya'ya gelen veterinerler, cuma günü hizmete giren merkeze getirilen hayvanların tedavilerini yapıyor.

Veteriner hekimler sokaktaki sahipsiz hayvanlara mama da dağıtıyor.

Malatyalı veteriner hekim Semih Atay, AA muhabirine, depremden hayvanların da etkilendiğini söyledi.

Malatya Veteriner Hekimler Odası olarak harekete geçtiklerini, Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin desteğiyle merkezi oluşturduklarını belirten Atay, "Buraya Bursa, Konya, Sivas ve Samsun'dan gönüllü veteriner hekim arkadaşımız geldi. Birçok dernek mama ve takviye ürünler anlamında destek oldu." diye konuştu.

"Arama kurtarma köpeklerinin tedavisi yapıldı"

Atay, kliniklerin normal düzene geçene kadar hizmet vereceklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Hizmete başladığımız andan itibaren 200’ün üzerinde evcil hayvan ve aynı sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanı meslektaşlarımız sahada tedavi etti. Arama kurtarma köpeklerinin tedavisi yapıldı. Hizmetimiz devam ediyor. Kliniklerimiz normal düzene geçene kadar 24 saat esasına dayanarak hizmete devam edeceğiz."

Merkezde öncelikle acil müdahalelerde bulunduklarını aktaran Atay, şunları ifade etti:

"Burada acil müdahale yapıyoruz. Enkazdan çıkarılan, günlerdir aç ve susuz kalmış hayvanlara hemen acil müdahaleleri yapılıyor, damar yolları açılıyor, serum veriliyor ve ardından yemek yiyecek pozisyona geldiğinde takviyelerini yapıyoruz. Burada yoğun bakım ünitemiz var. Geceleri sıfırın altında 10 dereceyi bulan hava sıcaklığı var. Hipotermiye giren, aç susuz kalan hayvanlar oluyor. Acil müdahaleleri yapıldıktan sonra vücut sıcaklıkları normale gelmesi için onları yoğun bakıma alıyoruz. Daha sonra ya belediyenin barınağına ya sahiplenmek isteyen olursa onlara veriyoruz ya da Elazığ ve Sivas'taki hayvan hastanelerine gönderiyoruz. Bizler bu mesleğe gönüllü ve aşık insanlarız. İyi günde olduğu gibi kötü günde de evcil dostlarımızın ve insanların yanındayız."

"Onların ağızları var dilleri yok"

Bursa'dan gelen veteriner hekim Erbil Atasoy ise gönüllü hekim talebinde bulunulması üzerine harekete geçtiklerini dile getirdi.

Atasoy, merkezde depremden çıkarılan hasta hayvanların olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Hasta kedimiz 5 gün enkaz altındaki sahibinin başında beklemiş ve ekipler orada sahibinin başından almışlar. Şu anda böbrek rahatsızlığıyla uğraşıyor, yemek yiyemiyor, su içemiyor. Bunun gibi hastalarımız, yaralanan, kaçan, binadan atlayan ya da ev kedisi ve köpeği olduğu için sokaktaki yaşam koşullarına uymayan ve diğer hayvanlar tarafından yaralanmış hayvanlara müdahalelerini yapıyoruz. Burada bulunmak kelimelerle ifade edilemeyecek bir şey. Onların ağızları var dilleri yok, bizlere emanetler. Dertlerini ifade edemiyorlar. Onlara hizmet verebilmek, iyileştirebilmek, yardımcı olabilmek, karınlarını bir nebze de olsa doyurabilmek çok güzel duygular."