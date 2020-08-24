AjansHaber.com.tr Gündem Giresun'da selde mahsur kalan inek kurtarıldı Giresun'da selde mahsur kalan inek kurtarıldı Giresun'da önceki gün il genelinde etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi. 24 Ağustos 2020 14:06 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020 14:10 Giresun mahsur inek Benzer Videolar Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Ayasofya Camii'nde namaz kılan genç duygulandırdı Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Türk polisine ahlaksız iftira! Çok İzlenen Videolar Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Türk polisine ahlaksız iftira! İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Namaz kılarken baygınlık geçirdi Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak