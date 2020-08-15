AjansHaber.com.tr Gündem George Floyd'a polis şiddeti kamerada! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı. ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Videoda polis tarafından durdurulan Floyd'un "beni vurmayın" diye bağardığı görülüyor.. 15 Ağustos 2020 14:05 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020 14:12 george floyd yeni görüntüler polis şiddeti Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti