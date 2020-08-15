AjansHaber.com.tr Gündem George Floyd'a polis şiddeti kamerada!

George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Yeni görüntüler ortaya çıktı.

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Videoda polis tarafından durdurulan Floyd'un "beni vurmayın" diye bağardığı görülüyor..

george floyd yeni görüntüler polis şiddeti
Benzer Videolar
‘Bazılarına demokrasi bol geliyor'
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Trabzon'da heyelan can aldı!
Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı
Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı
Sağanak yağışa rağmen Cuma namazını bırakmadılar
Çok İzlenen Videolar
Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor
Telefonu kulağından çaldılar!
Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi!
Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti