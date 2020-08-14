AjansHaber.com.tr Gündem GENÇLER NE YAPIYORSUNUZ GENÇLER NE YAPIYORSUNUZ Malatya'da bir lunaparkta 3 genç bindikleri gondolda ayağa kalkıp yer değiştirdi. O anlar böyle görüntülendi. 14 Ağustos 2020 13:17 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 13:20 gondol gençler yer değiştirdi malatya Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti