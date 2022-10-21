Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları yaşanması sebebiyle kurula gönderildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi sebebiyle, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareket yaptığı gerekçesiyle kurula sevk edildi.