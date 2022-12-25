Galatasaray, liderliğe yükseldi! Gomis damga vurdu!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 37. dakikalarda Bafetimbi Gomis kaydetti. İstanbulspor'un tek golü 82. dakikada Mehmet Yeşil'den geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 30'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. İstanbulspor ise 8 puanda kalarak 18. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. İstanbulspor da sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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