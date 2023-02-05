Galatasaray dolu dizgin! Galibiyet serisi 12 maça çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın henüz 12. saniyesinde Trabzonspor, Maxi Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Torreira'nın kaleci Muslera'ya geri pası kısa düştü ve araya Abdulkadir girdi. Milli oyuncu Muslera'dan önce pasını yanındaki Gomez'e bıraktı. Uruguaylı golcü, topu boş kaleye ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 18. dakikasında Mertens sahneye çıktı ve Galatasaray'a beraberliği getirdi. Kerem ceza sahasında pasını Icardi'ye gönderdi. Arjantinli yıldız, topu hemen gerisinde bulunan Mertens'e bıraktı. Dries Mertens ceza sahasında düzgün bir vuruşla maça dengeyi getiren golü kaydetti. Birçok pozisyon olmasına rağmen ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılılar, Trezeguet'nin Yunus'a müdahalesi sonucu 51. dakikada penaltı kazandı. 53. dakikada penaltı atışında topun başına Icardi geçti. Icardi, yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Maçın geri kalan bölümünde iki takımın da birçok pozisyona girmesine rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ise 38 puanda kalarak 6. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Trabzonspor da sahasında Ümraniyespor'la karşılaşacak.