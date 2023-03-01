Futbol camiası deprem bölgesi için omuz omuza!

Futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı yayınlıyor.

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü futbol adamları ve oyuncular da kampanyaya destek veriyor.

Bakan Kasapoğlu maçların şifresiz yayınlanacağını duyurdu

İlk olarak telefon bağlantısı gerçekleştiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı." açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasının devamında "Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz." dedi.

Mehmet Büyükekşi, 80 milyon TL ile kampanyayı açtı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremden hemen ilk günü TFF olarak 20 milyon TL bir bağışta bulunduk. Arkasından tüm kulüplerimiz 59 milyon Lira bir bağış yaptılar. Yine 1. Lig kulüplerimiz 5 milyon TL bağış yaptı. Bunun üzerine 16 milyon ekleyerek 80 milyon TL ile Omuz Omuza Kampanyasını açıyoruz. 100 konteynerin hemen siparişini verdik. 10 gün içerisinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.