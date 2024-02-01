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FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı

Mersin'de, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski başpolis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan, meslekten ihraç edilen başpolis M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.A. Yenişehir ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, Tarsus Cezaevine gönderildi.

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