Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu!

Kentte aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri trafikteki aksamalara müdahale etti.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte yağışlar yarın akşama kadar aralıklarla devam edecek.