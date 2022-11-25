Eskişehir'de PKK/KCK'ya yönelik operasyon!
Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1'i kadın 8 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Gültepe Mahallesi'nde izinsiz gösteri düzenleyip terör örgütü lehine slogan attıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Şüpheliler, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.
Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar, yasaklı yayınlar, broşürler, dijital materyaller ile izinsiz gösteride giydikleri giysiler bulundu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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