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Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler Ö.E, A.E.A, G.B, B.K, F.K, Ç.E.S. ve B.K. yakalandı, bir araca el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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