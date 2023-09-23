Eski İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano yaşamını yitirdi
98 yaşındaki eski İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, başkent Roma'da tedavi gördüğü klinikte hayatını kaybetti. Napolitano, Türkiye'nin AB üyeliğine destek veren İtalyan siyasilerinden biri olarak biliniyordu.
2006-2015 yıllarında İtalya Cumhurbaşkanlığı yapan Giorgio Napolitano, bir süredir tedavi gördüğü başkentteki klinikte hayatını kaybetti.
98 yaşındaki Napolitano'nun durumunun son günlerde kötüleştiği belirtiliyordu.
Napolitano'nun vefatı ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yayınladığı taziye mesajında, "Ölümü beni derinden üzüyor, Cumhuriyet’in şükran duygularını sunuyorum" ifadesini kullandı.
Başbakan Giorgia Meloni de İtalyan hükümeti adına Napolitano’nun ailesine başsağlığı diledi.
Napolitano'nun Türkiye'ye yaklaşımı
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek veren İtalyan siyasilerinden olan Napolitano, cumhurbaşkanlığı döneminde 16-19 Kasım 2009'da Türkiye'ye dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün davetlisi olarak resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
Napolitano, Ankara'daki resmi temasları sırasında AB'ye o dönem Türkiye'ye karşı verdiği sözleri tutma çağrısı yapmıştı.
Napolitano, 3 günlük Türkiye ziyaretinin son bölümünde İzmir'e geçerek burada Efes antik şehrini ziyaret etmişti.
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