Eski CHP'li uyardı: 2023 seçimlerine katılamayabiliriz

Seçim kanunda değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi. İttifaklar, seçim barajı ve partilerin seçime katılabilme yeterliliklerini düzenleyen değişiklik bazı partileri zorlayabilir.

Kanun teklifi içindeki bir düzenlemenin CHP'yi zora sokabileceği ihtimali konuşuluyor. Uyarıyı, partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş yaptı. Ateş'in iddiasına göre, CHP seçime giremeyebilir.

Ateş, Aydınlık Gazetesi'ne verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

“İttifaktaki küçük partiler biter. CHP de çok zarar görür. Kılıçdaroğlu büyük hatalar yaptı. Davutoğlu, Babacan, Karamollaoğlu, Uysal… Hepsini baş tacı etti. CHP tabanını küstürdü. Şimdi sıkıntıya girdi.”

Ertelenen kongreleri hatırlattı

"Teklifin 3. maddesinde, ‘Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanununda öngörülen ve parti tüzüğünde belirtilen süreler içerisinde ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defadan fazla ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılma hakkını muhafaza eder’ deniyor."

"CHP yönetimi vahametin farkında bile değil"

"Teklif bu şekilde yasalaşırsa, CHP’nin seçime girip giremeyeceği tartışılır. Başka partiler kongresini yaparken, CHP yönetimi bir önceki kongresini ertelemişti. Bu yıl da zamanında kongre yapmıyor. Öncekine pandemiyi, bu kez de seçimi gerekçe gösterdi. Partiyi de ülkeyi de sıkıntıya sokuyorlar. Ama CHP yönetimi vahametin farkında bile değil."