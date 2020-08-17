AjansHaber.com.tr Gündem 'Akıllı ve Güvenli Konutlar' tanıtıldı Esenler'de Türkiye'nin ilk 'Akıllı ve Güvenli Konutları' tanıtıldı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde Türkiye'nin ilk "Akıllı ve Güvenli Konutları"nı tanıttı. 17 Ağustos 2020 11:10 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 11:16 akıllı güvenli konutlar esenler Mehmet Tevfik Göksu Benzer Videolar Kedi ve köpekler ölüme böyle terk edildi Dicle'de Elektrik görevlilerine saldırdılar İnatçı kedi çileden çıkardı Yere düşen parayı önce sakladı sonra cebine attı Yunan spiker: Atacak torpidomuz dahi yok Şaka arkadaşını canından ediyordu Çok İzlenen Videolar Marmara Denizi'nde yardım isteyen tekneyi kurtardı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Türk-Rus ortak devriye konvoyuna saldırı! Ermenistan Başbakanı canlı yayında rezil oldu Canlı yayında sarf ettiği sözler gündeme oturdu