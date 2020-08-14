AjansHaber.com.tr Gündem ESENLER'DE SAVAŞ ESENLER'DE SAVAŞ İstanbul Esenler'de, mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgaya, onlarca polis müdahale etti. 14 Ağustos 2020 13:10 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020 13:13 esenler kavga istanbul Benzer Videolar ‘Bazılarına demokrasi bol geliyor' Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı Trabzon'da heyelan can aldı! George Floyd'a polis şiddeti kamerada! Aracına binen turistin cep telefonunu kaçırdı Doya Doya Moda'da Rakibini havuza attı Çok İzlenen Videolar Sinirlendiği kadın sürücü ve aracına saldırdı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşılamıyor Telefonu kulağından çaldılar! Kemal Reis Türk milletine selam gönderdi! Suç örgütünün adreslerinden çıkanlar şok etti