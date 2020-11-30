'Erken seçim' çağrısının perde arkası...

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şöyle;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in ortak “erken seçim” çağrısı geçen haftaya damgasını vurdu. Tartışma programlarında, erken seçim için tarih verenler bile çıktı.

Sonunda Meral Akşener çıktı, “Erken seçim istedik ama muhalefet olarak bizim erken seçim kararı almaya sayımız yetmiyor” dedi.

Sayıları yetmiyorsa iki muhalefet lideri o zaman neden erken seçim çağrısı yaptılar? Bu ince bir stratejiye mi dayanıyor? Öncelikle şunu söyleyeyim: Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti’yi ziyaretinde erken seçim konuşulmamış. Kılıçdaroğlu, millet ittifakının ayakta olduğunu, İYİ parti ile bir ve beraber olduklarını göstermek için bu ziyareti gerçekleştirmiş.

Kılıçdaroğlu tüm stratejisini millet ittifakını bir arada tutma, yeni kurulan partilerle genişletme üzerine kurmuş durumda. Baktı ki CHP’yi büyütemiyor, o da ittifaklar üzerinden siyasi sonuçlar almayı tercih etti. Yerel seçim başarısına bakınca yanlış bir strateji de değil.

ERKEN SEÇİM KARTI

Ancak Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde erken seçim konuşulmadığına göre, iki liderin ortak açıklaması neden erken seçim üzerine oldu? Kılıçdaroğlu, erken seçim deyince Akşener de seçimden kaçan bir lider konumuna düşmemek için, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın misali erken seçim talebine destek vermiş.

Kılıçdaroğlu önceden erken seçime karşıydı. CHP’li belediyelerin biraz hizmet üretmesini, ondan sonra seçimlere gidilmesini tercih ediyordu. Ama CHP kurultayından sonra partide aykırı sesler yükselmeye, Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül parti kurmaya kalkışınca Kılıçdaroğlu, erken seçim silahını çekti. Etkili de oldu. CHP’deki muhalif sesler sustu. Benzer süreç İYİ Parti’de de yaşanıyor. Kılıçdaroğlu, erken seçim kartını masaya sürerek, aynı formülü İYİ Parti’de devreye sokmuş oldu. CHP’de etkili olan erken seçim silahının liste tartışması ve Ümit Özdağ’ın iddiaları nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen İYİ Parti’deki etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

ERKEN SEÇİM İDDİASINI KAYBETTİ

Başkanlık sistemine göre, erken seçim kararı almanın iki yolu var: Ya Cumhurbaşkanı erken seçime götürecek ya da Meclis’te erken seçim kararı alınacak. Bu durumda hem Meclis hem Cumhurbaşkanı seçime gidiyor. Muhalefet erken seçim için gerekli olan 360 milletvekiline ulaşamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2023’e kadar olan süreyi değerlendirmek istiyor. Bu dönem erken seçim için iddiaya girmek isteyenler bir kez değil, birkaç kez düşünmeli. Tanıdığım bir politikacı var. Muhalefetin saygın isimlerinden biri. 2020 yılında erken seçim kararı alınacağı konusunda çok iddialıydı. Hatta takım elbisesine iddiaya bile girdiği oldu. Yıl bitti, seçim gitti. Ünlü politikacı alacağı takım elbiseleri kara kara düşünmeye başladı.