Erdoğan: "Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sözlerimin hemen başında Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşma ile işgal edilen topraklar Azerbaycan'a bırakılacaktır. En geç 1 Aralık'a kadar bu topraklar teslim edilecektir. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecektir.

BU SABAH İMZALANDI

Türkiye anlaşmanın uygulamasını denetlemek ve gözetlemek için bölgede Rusya ile birlikte yer alacaktır. İlgili mutabakat bu sabah imzalandı.

BU ACIYI HEP BİRLİKTE YAŞADIK

Türkiye ve Türk milleti olarak her gün bu işgalin sızısını her gün yüreğimizde hissettik. Bosna'daki katliamalara sessiz kalanlar Karabağ'daki katliamları da görmezden gelmiştir. Biz katledilen çocukların, kadınların, yaşlıların acısını hep birlikte Azerbaycanlı kardeşlerimizle yaşadık.

TÜM İMKANLARIMIZLA KATKI SAĞLADIK

Tüm kalbimiz ve imkanlarımızla bu işgali sona erdirecek sürece katkı sağlamak için Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık.

SON DAKİKA AZERBAYCAN SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEYECEĞİ KONUSUNDA TAAHHÜT VERMİŞTİR

Azerbaycan devleti de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermiştir. Bu konuda canla başla gayret gösteren askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum. Enver Paşa'nın Nuri Paşa'nın, Hüseyin Cavid'in Ahmet Cevad'ın, Haydar Aliyev'in hatıraları şad olmuştur.

ALİYEV KARDEŞİM İLE HER GÜN GÖRÜŞTÜK

Bundan sonra çok daha yakın ve güçlü işbirliği içerisinde olacak ve ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. İlham Aliyev kardeşimle bu süreçte neredeyse her gün görüşme imkanımız oldu.

SAHADA VE MASADA GÜÇLÜYÜZ

Bugün Türkiye sahada ve masada sözünü dinletebiliyor ise bunu son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz güçlü reformlara borçluyuz. Sanayiden sosyal desteklere, sağlıktan eğitime, eşi benzeri görülmemiş yatırımlar gerçekleştirdik. Hamdolsun altyapı konusunda Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde değil, hatta ilerisine geçmiştir.

Kimseye karşı gizli veya açık önyargımız, husumetimiz, karanlık hesabımız yoktur.

EKONOMİMİZİ SALDIRILARA RAĞMEN AYAKTA TUTTUK

Ülkemizin maruz kaldığı saldırılarda en önemli hedeflerden biri de ekonomimiz olmuştur. Ancak ekonomimizi ayakta tutmayı başardık. Bunda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma özelliğinin katkıları vardır. Kimileri kabul etmek istemese de bu sistemin en büyük faydalarını Mart ayından bu yana yaşadığımız süreçte gördük. Cumhuriyet tarihinde örneği olmayan şekilde 1006'şar odalı hastaneler inşa ettik. Ameliyathaneleri, tüm cihazları ile birlikte bunu yaptık. Şehir hastanemizi de açtık.

"BERAT ALBAYRAK'A HİZMETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığımızda da çok önemli adımları attık. Hem önceki bakanımız sayın Berat Albayrak'a hizmetleri için teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi kendisi geçtiğimiz hafta sağlık sorunları nedeniyle affını istedi. Biz de görevden affını kabul ettik.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Tabi bununla birlikte kabine değişikliği gibi spekülasyonların da döndüğü bir süreç başlatılmak istendi. Bizim medya tabi bu konuda mahir. Ancak Tayyip Erdoğan kalemşörlerin lafıyla hareket etmez. Siz yazacaksınız, ya ad televizyonlarda konuşacaksınız biz de ona göre mi heraket edeceğiz? Biz buralara makalelerle gelmedik. Tam aksine kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Milletimizle geldik.

BİZ SADECE MİLLETE BAKARIZ

Biz harekete geçmek için sadece millete bakarız. Bunun dışındaki her haber, söylenti, laf-ı güzaftır ve bu millete ihanettir.

FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR

Unutmayın faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bunu aşacağız. Hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumak, gelir dağılımını daha da iyileştirmek buna bağlıdır ve bunu başaracağız. Bakanımız ve Merkez Bankası yeni başkanının hedeflemesini temel amaçlarımıza uygun şekilde istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir bir seviyeye getirecekerine inanıyorum.