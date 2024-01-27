Emine Erdoğan: Tedbir kararını barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Uluslararası Adalet Divanının İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında verdiği ihtiyati tedbir kararı ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki soykırımı önlemek için alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum. Kararın; kadın, çocuk, yaşlı demeden Filistinli masumları acımasızca öldüren İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurmasına vesile olmasını yürekten diliyorum. Bu anlamlı gelişme hepimize gösteriyor ki; dünyanın gözü önünde işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması adına hep birlikte mücadele etmekten asla vazgeçmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında #FilistinİçinTekYürek etiketini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin ilk gün olduğu gibi bölgede kalıcı ateşkes tesis edilene kadar Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğini kaydetti.