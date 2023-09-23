Elon Musk Türkçe bilen eleman arıyor: Maaşı gündem oldu!

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, dünyanın birçok noktasında uydu interneti ağı olan Starlink hizmetini sunuyor.

Starlink için beklenen tarihler birkaç defa ertelenmişti ancak artık 2024 yılında SpaceX'in Türkiye'de Starlink internet hizmetini sunmasına kesin gözle bakılıyor.

Hatta Starlink'in resmi internet sitesindeki hizmet haritasında Türkiye için uydu interneti 'Yakında gelecek' olarak tanımlanıyor.

Diğer iki tanım ise 'Mevcut' ve 'Bekleme listesinde' olarak görünüyor.

Türkçe bilen personel aranıyor

SpaceX firması, 'müşteri hizmetleri' ve 'müşteri temsilcisi' olarak adlandırılan pozisyonlar için iş ilanları yayımladı.

Türkiye'deki uydu interneti altyapısını sağlamak amacıyla firma, hem Türkçe hem de İngilizce bilen personel arayışına girişti. ABD merkezli firmanın, Türkçe bilen Starlink temsilcisi için belirlediği maaşın 120 bin TL olduğu öğrenildi.

İşte SpaceX'in Starlink Türkiye müşteri temsilcisi pozisyonu için aradığı nitelikler

1) Lise diploması veya denklik belgesi

2) Müşteri destek pozisyonunda 1 yıldan fazla deneyim

3) İyi derecede İngilizce ve Türkçe'ye sahip olmak

4) Tatillerde çalışmaya müsait olmak

5) Hawthorne, CA (California / ABD) bölgesinde yaşıyor olmak (remote / uzaktan çalışma imkanı yok)