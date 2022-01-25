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Eksi 39 derecede Mehmetçik'ten vatan nöbeti

Milli Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şunlar kaydedildi;

"Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz."

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