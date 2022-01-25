Eksi 39 derecede Mehmetçik'ten vatan nöbeti
Milli Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şunlar kaydedildi;
"Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz."
"Kar kalınlığı 7 metre Hava sıcaklığı -39 derece Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz!"— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 25, 2022
🔹MSB, eksi 39 derecede vatan nöbeti tutan Mehmetçik’in görüntülerini paylaştı. pic.twitter.com/yCyXJvj9ui
Yorumlar