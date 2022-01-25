Eksi 39 derecede Mehmetçik'ten vatan nöbeti

Milli Savunma Bakanlığı, eksi 39 derecede vatan nöbeti tutan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda şunlar kaydedildi;

"Kar kalınlığı 7 metre, hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz."