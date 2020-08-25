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Eczane'de korkunç görüntüler!

Türk Eczacıları Birliği, meslektaşlarına şiddet uygulanan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde ortalığı yıkıp deviren bir müşteri, çalışanlara da hakaretler yağdırıyor...

eczane
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