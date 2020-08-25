AjansHaber.com.tr Gündem Resmen insanlıktan çıktı Eczane'de korkunç görüntüler! Türk Eczacıları Birliği, meslektaşlarına şiddet uygulanan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde ortalığı yıkıp deviren bir müşteri, çalışanlara da hakaretler yağdırıyor... 25 Ağustos 2020 11:22 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2020 11:23 eczane Benzer Videolar İstanbul'da metrobüs yangını Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Algı operasyonu elinde patladı Giresun'da selde mahsur kalan inek kurtarıldı Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı Çok İzlenen Videolar Çakarlı Saldırgan Muhammed Enes Uysal yakalandı Algı operasyonu elinde patladı İstanbul Bebek'in içler acısı hali kamerada Suriye'nin başkenti Şam'da patlama Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı!