Economist'ten 14 Mayıs yorumu: Erdoğan'ı yenmek imkansıza yakın

The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU), Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Millet ittifakının kazanma ihtimallerini ve seçimden sonra atılacak adımları değerlendirdi.

"Erdoğan'ı yenmek imkansıza yakın"

Raporda muhalefetin kazanması durumunda Türkiye’de köklü değişimlerin yaşanacağı belirtildi. Muhalefetin Erdoğan’ı yenmek için tarihi bir şansı olduğunun belirtildiği raporda her şeye rağmen Erdoğan’ı yenmenin imkansıza yakın olduğu kaydedildi.

"20 yıllık iktidarın uzamasını bekliyoruz"

Seçimin kıran kırana geçeceğinin tahmin edildiği raporda, Erdoğan iktidarının sürmesinin beklendiği belirtildi. Ses getiren raporda şu ifadelere yer verildi:

“Seçim kıyasıya mücadele ile geçecek Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatmasını bekliyoruz. Hükümet, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Kararsız seçmen oranı hala yüksek ve Erdoğan'ın kişisel duruşu, muhafazakâr kesimin desteği bunu kolaylaştıracak.