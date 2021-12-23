Düşük fiyatla otomobil almak isterken dolandırıldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Bağcılar'daki bir otomotiv firması hakkında dolandırıcılık iddiasıyla çok sayıda ihbar yapılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, mayıs ayında kurulan firmanın iki ortağı A.G. ve S.C.'nin, önce kendi sermayeleriyle satın aldıkları ikinci el otomobilleri, zarar etmek pahasına, piyasa değerinin altında bir fiyata satarak müşterilerinin kar etmelerini sağladıkları tespit edildi.

300 araç satışı yaptılar

Bu yolla güvenini sağladıkları müşterilerini daha sonra başka otomobil almak için para vermeye ikna eden zanlıların, araçları teslim etmedikleri, topladıkları paraları da iade etmedikleri belirlendi.

Mayıs ayından bu yana yaklaşık 300 araç satışı yapan zanlıların müşterilerinden yaklaşık 70 milyon lira topladıkları iddia edildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen iki zanlı, Bahçelievler'deki bir otelde yakalandı.

Mağdurlar arasında şüphelilerin akrabaları da var

Mağdur olduğu iddiasıyla polise başvuranlar arasında zanlıların akrabalarının yanı sıra farklı illerden kişilerin de olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinde dolandırıcılık iddialarını reddeden şüphelilerin müşterilere borçlarını ödeyeceklerini söyledikleri kaydedildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan A.G. ve S.C., adliyeye sevk edildi.