Dursun Özbek ve Erden Timur'dan sert açıklamalar!

Erden Timur, Alanyaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Timur, bu şekilde giderse bu ligin bitmeyeceğini söyledi.

"Ne kadar kararlı olduğumuzu herkes görecek"

Bu maçın konuşulacak hiçbir tarafı olmadığını söyleyen Timur, "Bilerek, kasten, planlı ve bilinçli şekilde bu hale geldi. Önce bu atamayla başladı. Galatasaray düşmanlığıyla, sadece Galatasaraylıların değil, herkesin bildiği bir hakemi böyle bir maça atadılar. Sadece adalet istediğimizi söyledik. Biz basın toplantısında bizim hatalarımızı da söyledik. Geçmişte bu yapıların Galatasaray'ın da dahil olduğu tüm takımların lehine hareket ettiğini de söyledik. Görüyoruz ki Türk futbolunun gelişimi için adalet arayışının karşılığında, TFF'deki insanlar bu adaleti istemiyor." şeklinde konuştu.

"Adalet makamı, ceza verir. Ama başka bir konuda, adaletsizlikle size ceza vermeye çalışıyorsa, bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Bu kadar bariz bir adalet isteği, böyle yanıtlanıyorsa, bu durum ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. 5-6 olacak maçta 30. dakikada bir karar verildi. 6-7 hakeme sorduk. Birisi tartışmalı dedi, diğerleri ise kesinlikle yanlış karar olduğunu söyledi. 30. dakikada böyle bir karar veriyorsun, VAR çağırmıyor. Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, o iptal edilen gollerdeki ofsayt çizgilerini doğru çizdiğine kim inanır? Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. 2021'de Karagümrük - Galatasaray maçında Lens'in direkt bastığı pozisyonda kırmızı kart vermemiştin. O maçta daha neler vardı, saymakla bitmez. Biz bunu savaş olarak nitelendirmiyoruz ama karşı taraf için savaşsa, baş üstüne. Korkulduğunu anladık. Bizim geri adım atacak çeyrek adımımız bile yok. Gerçekten adalet isteyenler geri adım atmaz. Tüm kulüplerle konuşuyoruz, herkes rahatsız. Adalet arayanlar, idealist insanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor, onlardan da korkmuyoruz. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Zaman içerisinde bunu herkes görecek. Ne kadar kararlı olduğumuzu, iyi niyetli olduğumuzu herkes görecek. Bu bir kurgu, bu kurguyu yapanları biliyoruz. Bunu onların başına yıkmamız gerektiğini de biliyoruz. Atama, MHK tarafından yapılıyor. TFF'nin içinde iyi niyetli olan insanlar var. Ama iyi niyetler beyhude. Kararlı olmanız gerekiyor." dedi.

"Düdük asılsa ne olacak? Palabıyık gibileri biter mi?"

"Maçın hakemi Ali Palabıyık'a düdük astıracak mısınız?" sorusuna Dursun Özbek, "Düdük astırma gibi bir iddiamız yok. Düdük asılsa ne olacak? Ali Palabıyık'lar biter mi? İşin bütünü itibarıyla, Sayın Büyükekşi'ye söylemlerini hatırlatıyorum. Değerli başkanım, futbolu siz yönetiyorsunuz. TFF'nin çok değerli yöneticileri, orada bizlere adalet dağıtmak için oturuyor. Baştan sona maçı bir daha izleyin. Galatasaray'ın 10 maçını izleyin. Sonra gelin mikrofonların karşısına çıkın ve söyleyin. Tül perde arkasından seyretmeyin, çıkın açıklama yapın. Çıkın, verilen kırmızı kartlar doğruydu deyin. Çıkın bir açıklama yapın. Adamı katlet, öldür, arkadan da seyret. Biz susmayacağız. Susmama sebebimiz kendimiz değiliz. Türk futbol camiası büyük bir camia, herkesin çabası var. Böyle basit ve manipulatif yapıların, bu işin içinde olmaması lazım. Sizden açıklama bekliyoruz. Çok iyi biliyorum, bu oyuncuları daha evvel defalarca seyrettik. Siz perdenin arkasından orta oyununu seyrediyorsunuz. İnanın bana, biz çok iyi niyetle Türk futboluna hizmet etmek için görev almış kişileriz. Bu oyun sona erene kadar, susmayacağız. Ali Palabıyık ve MHK çıksın açıklasın" yanıtını verdi.

Özbek son olarak TFF'nin salı günü kulüpler için yapacağı VAR Tanıtım Toplantısı'na katılmayacağını açıkladı ve ekledi: "Çünkü sizin VAR'ınıza inanmıyorum. Daha önceki başkanlığım döneminde VAR'ın çok büyük katkıları olacağını düşünerek destek verdim. Ama geldiğimiz noktada VAR ancak Galatasaray'ın golünü iptal etmek için var." diyerek sözlerini noktaladı.