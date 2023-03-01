Dünyaca ünlü Fransız golcü Mbappe'den depremzedelere büyük destek!

Türkiye'yi etkileyen deprem felaketi sonrası futbol camiası, depremzedelere destek için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda "Omuz omuza" kampanyasını başlattı.

Futbol camiasının destek kampanyasına katılan Kylian Mbappe ortak yayında, "Elimdeki bütün imkanları Türkiye için ve oradaki çocuklara yardım etmek için kullanacağım." ifadelerini kullandı.