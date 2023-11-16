Duba yok, bir şey yok" demişti: Abdullah Kaya'ya ne oldu?

3 Ocak 2020 yılında Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen olay son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Fenomen hale gelen Abdullah Kaya'nın jandarma ekipleri tarafından çekilen videoda sarf ettiği hakaret içerikli sözler sonrası mahkemelik olduğu belirtildi.

Jandarma ekiplerine hakaretten dolayı dava açıldı

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay günü denetim yapan jandarma ekiplerinin zikzak çizerek gelen aracı durdurduğu, aracı süren Abdullah Kaya'nın alkollü olduğu için işlem yapılacağı sırada jandarma ekiplerini tehdit ettiği belirtildi.

İddianamede 4 ayrı videonun da mercek altına alındığı söylendi

"Cam filmlerimi sökmek istediler"

Boyabat Asliye Ceza Mahkemesince yapılan yargılama kapsamında ifade veren Abdullah Kaya, "Olay günü ben zikzak çizerek ilerlemiyordum. Görevliler beni durdurdu. Benden cam filmlerini sökmemi istediler. Bende sökmek istemedim. Bu olaylar bundan dolayı yaşandı.

Bu olay sırasında görüntülerimi alıp yayınlamışlar. Ben iddianamede belirtilen sözleri söyledim ancak bu kadar ağır bir şekilde söylememiştim.

Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraat talep ediyorum, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim. Hakkımda şikâyetten vazgeçme olursa vazgeçmeyi kabul ederim." şeklinde konuştu.

1 yıl 8 ay hapis cezası aldı

Yapılan yargılama sonrası mahkeme Abdullah Kaya hakkında 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle toplamda 1 yıl 8 ay hapis kararı verdi.

Öte yandan videodaki şahsın amcası Turan Kaya'nın 2009-2017 yılları arasında Vezirköprü MHP ilçe başkanlığı görevini üstlendiği, 25 Mart 2020 günü ise evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.