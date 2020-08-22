AjansHaber.com.tr Gündem Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak Doğu Karadeniz’de şiddetli sağanak sonrası dereler taştı, anayollar su altında kaldı 22 Ağustos 2020 11:32 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2020 11:40 doğu karadeniz sağanak Benzer Videolar Trafikte camdan sarkarak dans eden kişilere ceza Türk polisine ahlaksız iftira! Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştiririz Namaz kılarken baygınlık geçirdi Bir araç çukura düştü Apartman yöneticisi binayı karantinaya aldı Çok İzlenen Videolar Sonuna kadar polisimizin yanındayım Fransız ve İngiliz uçağına uyarı CHP'li ismin Cuma hazımsızlığı Türk polisine ahlaksız iftira! Canlı yayında yüzüne okundu