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Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde Mahas şehir merkezinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu bildirildi.

Türkiye'nin terörle mücadelede Somali'nin yanında olmaya devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaralıların bir kısmının tedavisinin Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiği bilgisi yer aldı.

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