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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC'ye gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Cenevre'de, 27 ile 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Kıbrıs müzakereleri öncesi Ada'da diplomasi trafiği hız kazandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti.

KKTC ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran Çavuşoğlu, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC’deyiz." dedi.

Ziyareti kapsamında mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya gelecek olan Çavuşoğlu, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek.

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