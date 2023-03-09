Devam eden artçılar konut inşasına engel mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için mart ayı ile birlikte 30 bin konutun inşasına başlanacağı duyurulmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı, depremlerden etkilenen yüz binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılamak için konut çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Bölgede devam eden artçı depremler nedeniyle konut inşaatında yaşanabilecek problemler vatandaşlar arasında zaman zaman soru işaretlerine sebep oluyor.

Peki, Artçılar devam ederken konut inşa edilmesinde bir sorun olur mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, devam eden artçıların yeni inşa edilecek konutlar için bir engel teşkil etmediğini belirtirken inşa sürecinin de nasıl işlediği hakkında açıklamalarda bulundu.

Temel beton dökülmeden önce denetimden geçiyor

Yeni yerleşim alanlarına ilişkin afet risklerini, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik bütün etütlerin yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, “Bizde etkin bir denetim sistemi var. Statik projemiz hocalarımızın onayından geçiyor. Hem idaremizin elamanları denetim yapıyor, hem de müşavir firmalar tutuyoruz ve bu müşavir firmalar bilfiil temel dökülmeden önce gidip kalıbının teslimini alıyor. Yani kalıp projeye uygun yapılmış mı-yapılmamış mı? Donatısı statik projesine uygun mu değil mi? Kalıbın teslimi alındıktan sonra temel betonu döküyoruz.” dedi.

İzin verildikten sonra beton dökülüyor

Bakan Kurum, beton döküldükten sonra herhangi bir problem olup olmadığı kontrol ettikten sonra kalıba geçirildiğini belirtirken temel beton döküm sürecini şu şekilde ifade etti: “Kalıp konur, kalıp teslim alınır tünel kalıpta, gidersiniz terazisiyle, demiriyle, donatısıyla kalıbı ve demiri teslim alırsınız.

Evet, buraya beton dökebilirsiniz iznini verdikten sonra oraya beton dökülür. Beton dökülürken numune alınır.”

Betonların ne zaman, nereye döküldüğünün kontrolü yapılıyor

Hayata geçirdikleri çip sistemiyle birlikte dökülen bütün betonların ne zaman, nereye döküldüğünü kayıt altına aldıklarını söyleyen Kurum, “Türkiye’de yeni dökülen bütün bina betonlarının elektronik çip sistemiyle birlikte numunesi alınıyor ve bu numuneler kayıtlarımızda dijital olarak tutuluyor. Allah göstermesin bir deprem esnasında bu binada hangi beton dökülmüş, ne zaman dökülmüş, dayanımı ne çıkmış bütün raporları dijital olarak tutuluyor.” dedi.

Alınan numunelerden sonraki süreç nasıl işliyor?

Dökülen betondan numune alındıktan sonra bu numuneyle birlikte beton dayanımına bakıldığını ifade eden Kurum,” Biz C30 dedik, ama sen sahaya C30 döktün mü? Hadi dökmedin, yani orada suyu fazla verdin, çimentoyu az kullanmış olabilirsin. Dolayısıyla ben o numuneyle birlikte hem betonun kalitesini kontrol ediyorum, hem de dayanımı sağlıyor mu-sağlamıyor mu, buna bakıyorum.” açıklamasında bulundu.

Devam eden artçılar bina inşa etmeye engel mi?

Artçılar devam ederken dökülen her yeni beton için hasar tespiti yapıldığını ifade eden Bakan Kurum, “Arkadaşlarımız kalıbı teslim alıyorlar, kalıpta herhangi bir sarsıntıda oynama var mı-yok mu önce buna bakılıyor. Depremden sonra, diyelim ki beton döktük, o arada ki tünel kalıpta 12 saatte beton aderansını sağlıyor. Diyelim ki 12 saat içinde artçı deprem yaşadık, şiddeti de 4, 3,5, 4.7; biz gidiyoruz o depremden sonra binanın taşıyıcı sisteminde, betonarmesinde bir hasar var mı-yok mu diye tekrar inceliyoruz. Yüzde 70 aderansını sağlıyor, biz kalıbı söküyoruz, bir üst kata çıkıyoruz. Kalıbı söküyoruz, bakıyoruz, betonda herhangi bir çatlama, segregasyon, işçilik hatası da olabilir, yani illa artçı deprem olmak zorunda değil ki nitekim bunlarla da karşı karşıya geldik.” dedi.

Kalıcı konut artçı depremlerin oluyor olması, kalıcı konut yapmaya engel değil diyen Bakan Kurum, “Artçıların engel olmadığını bilim insanlarımız da söylüyor, bizim Elazığ’da, Malatya’da yaşadığımız tecrübe de söylüyor.” ifadesini kullandı.