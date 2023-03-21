DEVA ve Gelecek Partisi 20'şer milletvekili istiyor!

Ajans Haber-Sami GÖKÇE

Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci sancılı geçen Millet İttifakında şimdi de liste sıkıntısı baş gösterdi.

İttifakın iki partisi DEVA ve Gelecek Partisi’nin CHP’den, TBMM de grup kurabilecek, yani 20 milletvekili istediği belirtiliyor.

Bu talep CHP’de sıkıntıya yol açtı. Her iki partinin adaylarına seçilebilecek yerden 5’er kontenjan ayrılmasını ögören CHP ittifakın diğer ortakları Saadet ve Demokrat Partiye ise 3 er milletvekilliği önerdiği vurgulanıyor.

DEVA ve Gelecek Partisi’nin 20’şer milletvekili talebinin parti yönetiminin yanısıra milletvekilleri arasında da hoşnutsuzluğa neden olduğu ifade ediliyor.

CHP’li milletvekilleri, “Bu partilerin genel başkanlarına zaten Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile birlikte bakanlık veriliyor. Ayrıca 20’şer kontenjan verilmesi kabul edilemez. Biz örgütümüzü ikna edemeyiz” diyor.

Seçim kampanyasının ağırlıklı olarak CHP eksenli yürütüleceğini de vurgulayan milletvekilleri, “İttifak içinde yer alan İYİ Parti kendi adaylarıyla seçime girecek. Diğer partiler de CHP listelerinden aday gösterecek. Ancak, yüzde 2-3 oyla 20 milletvekili mümkün değil. Elbette bu oranları küçümsemiyoruz ama oyla orantılı değil. İki partiye 5 er kontenjan makul” değerlendirmesi yaptılar.