DEVA Parti'li başkana göçmen kaçakçılığından gözaltı

Ardahan'da emniyet güçleri göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. 23 Haziran'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimlerden biri de Çıldır İlçesi Dirsekkaya Köyü nüfusuna kayıtlı Tayfun Taşdemir olduğu belirtildi.

DEVA PARTİSİ İLÇE BAŞKANI

Taşdemir'in, DEVA Partisi Çıldır İlçe Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.