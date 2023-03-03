Deprem bölgesindeki yardım tesislerinin doğalgaz bağlantıları bedelsiz olacak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, afet yönetimi kapsamında hizmet veren tesislerin ve/veya kamu yararına çalışan derneklerce yardım faaliyetlerinin yürütüldüğü tesislerin doğal gaz bağlantı başvurularında, dağıtım şirketlerinden talep edilmesi ve bağlantının teknik işletmecilik ve güvenlik standartlar açısından uygun olması halinde dağıtım şirketince bedel alınmaksızın bağlantı yapılabilecek.

Doğal gaz kullanmak isteyen tüketicilere mağduriyet yaşatmadan tesisatlarının kontrolünün ve gerektiğinde tadilat işlemlerinin tamamlanarak yeniden güvenli şekilde gaz arzının sağlanmasına yönelik olarak, ilgili doğal gaz dağıtım şirketleri, iç tesisat " Proje, Yapım - Onarım" faaliyetlerini yürütebilecek ve/veya söz konusu faaliyetler için bu konularda yetkili sertifika sahibi firmalardan hizmet alımı yapabilecek.

Bu kapsamda, doğal gaz konusunda tüketicilerden gelen taleplere zamanında ve etkin bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla, ilgili dağıtım şirketlerince "Çağrı Merkezi Hizmetlerine" yönelik gerekli her türlü tedbirler alınacak ve bu amaçla diğer dağıtım şirketlerinden de çağrı merkezi konusunda hizmet alınacak ve/veya dağıtım şirketleri ortak çağrı merkezi kurup işletebilecek.