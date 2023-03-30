Deprem bölgesi için YKS kararı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.

2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.