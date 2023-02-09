Deprem bölgesi drone ile havadan görüntülendi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremde hasar gören 10 ilde karadan yaptığı hasar tespit çalışmalarının yanı sıra anlık alınan uçak İHA, drone ve Göktürk uydu görüntüleriyle de dijital şehir ikizi görüntülerini karşılaştırılarak ön hasar tespit çalışmalarına katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ön hasar tespit çalışmaları için uydu görüntüleri ile insansız hava araçlarından elde edilen görüntüler kullanılıyor. Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyon merkezinden yürütülen çalışmalar kapsamında 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntüler ve koordinat bilgileri, deprem hasar gören 10 ilden 12 adet insansız hava aracı (İHA), droneler ve uyduların aldığı görüntülerle karşılaştırılarak hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Dijital şehir ikizi teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, ATLAS sistemine entegre ediliyor ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli tüm ekipler erişilebiliyor.

“Kurumlarla eş güdümlü çalışılıyor”

Bakanlık açıklamasında hasar tespitlerinin sağlıklı ve kurumlarla eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirildiği vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Kadastro ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi’ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, ATLAS sistemine entegre edilmiştir. İlgili veriler, depremde görevli tüm ekiplerimizin kullanımına açılmıştır. Bu çerçevede, Genel Kurmay Başkanlığı tarafından sağlanan veriler ile Göktürk uydu verileri, Harita Genel Komutanlığı uçaklarından elde edilen veriler ve Aksungur İHA görüntüleri afet bölgesinde yapılan çalışmalarda aktif rol oynamıştır. Yine Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, özel sektörden 12 adet firmanın 12 adet insansız hava aracıyla, afet bölgesinde yer alan 10 ilimizde hassas görüntülerin alınması çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızda oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde yapılan kapsamlı çalışmalar ile bölgedeki binalara ait kadastro ve tapu bilgileri ile bağımsız bölüm ve kişi sayıları sistemimize entegre edilmiştir. Görev alanımızda yapılan çalışmalar ile ihtiyaç duyulacak tüm alanlardaki tüm alanlardaki yıkık ve çökük binalar için verilere erişim sağlanmıştır.”