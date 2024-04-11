Denizli-Antalya Karayolu'nda bitmeyen bayram çilesi!

Ajans Haber- ÖZEL

Denizli-Antalya Karayolu üzerinde yapılan yol çalışması sebebiyle 2 kilometrelik alan trafiğe kapatılmıştı. Ramazan Bayramı tatili öncesinde Denizli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yol çalışması uyarısı boşa çıkınca bayram tatilinde devam eden yol çalışmasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Yolun Cankurtaran ve Tavas Makası’na yakın bölgelerinde yaşanan yoğun trafik, sürücülere çile çektirirken, iki saate varan uzun kuyruklar oluşan güzergahta trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Kilometrelerce uzayan kuyruğun fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak bölgede yıllardır bitmeyen yol çalışmalarından yakınan sürücüler, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışmasının bayramda yaşanacak yoğunluğun bilinmesine rağmen neden devam ettirildiğini sorguladı.

Bayram dönüşü yoğunluğunu azaltmaya yönelik alınan tedbirlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu: “Ağır taşıtlar belirli güzergahlarda pazar günü trafiğe çıkmayacak”

Bakan Uraloğlu’nun açıklamaları şu şekilde;

"Pazar günü için İçişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir günlük önlem aldık, o da işimizi birazcık daha rahatlatacaktır. Dönüş yolunda acele etmeden, zamanında yola çıkarak inşallah varacağımız yerlere varalım istiyoruz. 81 ilimizde bütün tedbirlerimizi almış durumdayız."



