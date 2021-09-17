Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için anma töreni düzenledi.

131 yıl önce Türk ve Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni şehitleri, Beşiktaş'ta bulunan Barbaros Anıtı'nda anıldı. Sultan II. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve Türk-Japon ilişkilerinin başlamasında büyük etken olan Ertuğrul Fırkateyni'nin Kuşimato açıklarında batması sonucu 540 askerimiz şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından tarafından, 131 yıl önce Japonya’dan dönüş sırasında fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimiz için İstanbul'da bulunan Barbaros Anıtı’nda tören düzenlendi. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.