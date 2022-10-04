Cüneyt Çakır'ın yeni görevi belli oldu!

Geçtiğimiz Ağustos ayında hakemlik kariyerine son veren Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden Cüneyt Çakır, TFF bünyesinde kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Sabah'ın haberine göre; 45 yaşındaki eski hakemin, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmayla hakem hocası olduğu öğrenildi. Tecrübeli ismin bu görev karşılığında ayda 100 bin TL alacağı belirtildi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada Çakır'ın yurt dışından birçok teklif almasına rağmen gitmeyi tercih etmediğini ve Türk hakemliğine hizmet etmek adına ülkesinde kaldığını ifade etmişti.

Cüneyt Çakır, geçen sezon mart ayında MHK tarafından yapılan operasyonda 13 hakemle birlikte liste dışı bırakılmıştı. Daha sonra Tahkim Kurulu kararıyla görevine geri dönmüştü. Emektar hakeme, ligin 34. haftasındaki Antalyaspor-Kayserispor müsabakasında son görevi verilmişti.